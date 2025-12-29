За ночь расчёты ПВО уничтожили 89 украинских дронов над регионами России

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 28 декабря до 7.00 мск 29 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.
Наибольшее количество дронов — 49 — сбили над Брянской областью, 18 БПЛА ликвидировали над Новгородской областью. 11 беспилотников уничтожили над территорией Республики Адыгея, семь — над территорией Краснодарского края. По одному дрону перехватили над акваторией Азовского моря, а также над Орловской, Ростовской и Смоленской областями.
Ранее в Краснодарском крае беспилотники атаковали жилые дома. Инциденты произошли в станице Кущевской и в посёлке Индустриальном Краснодара. В Кущевской в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата получили повреждения два частных дома. В одном из них возник пожар, который удалось быстро потушить. Ещё один инцидент произошёл в посёлке Индустриальном в Краснодаре. Там обломки БПЛА повредили три частных дома.
