В Ташкенте задержан очередной «Остап Бендер»: мошенник обещал заработок на «гранатовом соке» и прохладительных напитках

Следствие установило, что он создал профили в социальных сетях Instagram, Telegram и YouTube под именем Xayrullo Shokirov, где представлялся успешным дистрибьютором и предпринимателем.
Шакиров рассказывал, что якобы имеет эксклюзивные полномочия на ввоз в Узбекистан крупных партий гранатового сока и прохладительных напитков. Он уверял доверчивых граждан, что ищет партнеров для поставок продукции в торговые точки по всей республике, обещая высокий доход и проценты от дистрибьюторской деятельности.
Потенциальных «партнеров» соблазняли заманчивые перспективы быстрого заработка, а для убедительности мошенник использовал яркие страницы в соцсетях и псевдо-деловые переговоры.
Давая заведомо ложные обещания и злоупотребляя доверием, Шакиров входил в доверие граждан, после чего получал от них крупные суммы денег якобы для организации поставок и запуска бизнеса. В результате доверчивые «инвесторы» лишились немалых средств.
По данным следствия, ущерб от его действий исчисляется особо крупными размерами.
Следственное управление при ГУВД города Ташкента возбудило уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В отношении Шакирова избрана мера пресечения — заключение под стражу.
Правоохранительные органы призывают всех, кто пострадал от действий данного лица, обратиться в Следственное управление при ГУВД Ташкента по телефонам: 71−206−40−99, 71−206−42−52, либо по короткому номеру 102.