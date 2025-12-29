Украина направила на Россию почти сотню БПЛА

Российские силы ПВО перехватили и сбили 89 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Системы ПВО отразили атаку над несколькими регионами, большинство беспилотников, 49 единиц, было сбито над Брянской областью. Также дроны уничтожались над Новгородской областью, 18 единиц, Республикой Адыгея, 11 БПЛА, Краснодарским краем семь дронов, Азовским морем, Орловской, Ростовской и Смоленской областями по одному дрону.