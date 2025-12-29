Ричмонд
Украина направила на Россию почти сотню БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 89 украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Системы ПВО отразили атаку над несколькими регионами, большинство беспилотников, 49 единиц, было сбито над Брянской областью. Также дроны уничтожались над Новгородской областью, 18 единиц, Республикой Адыгея, 11 БПЛА, Краснодарским краем семь дронов, Азовским морем, Орловской, Ростовской и Смоленской областями по одному дрону.

