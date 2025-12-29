Жителей Башкирии ждет полный рабочий день накануне Нового года

Есть для работников и позитивная новость на будущий год. Если посмотреть в производственный календарь на 2026 год, то окажется, что для тех, кто трудится по графику пять рабочих дней через два выходных (5/2), в течение всего года не будет ни одной шестидневной рабочей недели.