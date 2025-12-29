Жителей Башкирии ждет полный рабочий день накануне Нового года

Министерство труда Башкирии внесло ясность в один из самых актуальных предпраздничных вопросов. В преддверии Нового года многие сотрудники в Уфе и других городах задавались вопросом, будет ли сокращенным рабочий день во вторник, 30 декабря. Ведомство дало четкий и однозначный ответ: нет, 30 декабря все работают по своему обычному графику, без каких-либо сокращений.
Что касается непосредственно новогодних праздников, то их расписание определено федеральным законодательством. В соответствии с Трудовым кодексом, период с 1 по 8 января включительно является нерабочим праздничным.
Кроме того, правительство РФ заранее приняло постановления о переносе выходных дней. Благодаря этому выходной с 5 января 2025 года был перенесен на 31 декабря 2025 года, а выходной с 3 января 2026 года перенесен на 9 января 2026 года.
Таким образом, общая продолжительность непрерывного новогоднего отдыха в этом году составит 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Выйти на работу всем предстоит только в понедельник, 12 января 2026 года. Важное уточнение: праздничные дни с 1 по 8 января не входят в число дней оплачиваемого отпуска.
Есть для работников и позитивная новость на будущий год. Если посмотреть в производственный календарь на 2026 год, то окажется, что для тех, кто трудится по графику пять рабочих дней через два выходных (5/2), в течение всего года не будет ни одной шестидневной рабочей недели.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.