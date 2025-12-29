Прокуратура ЯНАО выяснила, почему у дома в Лабытнанги рухнул фасад

Прокуратура установил причину обрушения здания.
Ямальская прокуратура установила причину обвала фасада в многоквартирном доме в Лабытнанги. Инцидент произошел из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокуратура проверила публикацию в СМИ по факту обрушения фасада. Установлено, что фасад многоквартирного дома 20 А по ул. Леонида Гиршгорна обрушился из-за неблагоприятных погодных условий», — отмечено в сообщении.
Напомним, что часть здания обрушилась еще в начале декабря этого года. Предполагалось, что дом был поврежден из-за сильного ветра. Тогда же надзорное ведомство организовало проверку.