СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек при пожаре на Камчатке

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после пожара в жилом доме на Камчатке, где погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.
Расследование начато по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса («Убийство»). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
По предварительным данным, утром 29 декабря произошло возгорание в одной из квартир на улице Горького в Петропавловске-Камчатском. В результате пожара погибли четыре человека, среди которых двое были малолетними. Точные причины возгорания сейчас устанавливаются.
Следователи проводят все необходимые действия, направленные на выяснение полной картины произошедшего.
