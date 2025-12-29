Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек при пожаре на Камчатке

На Камчатке расследуют гибель четырех человек при пожаре.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после пожара в жилом доме на Камчатке, где погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Расследование начато по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса («Убийство»). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

По предварительным данным, утром 29 декабря произошло возгорание в одной из квартир на улице Горького в Петропавловске-Камчатском. В результате пожара погибли четыре человека, среди которых двое были малолетними. Точные причины возгорания сейчас устанавливаются.

Следователи проводят все необходимые действия, направленные на выяснение полной картины произошедшего.

Ранее KP.RU информировал, что в центре Красноярска произошел крупный пожар. Там сгорел ветхий деревянный дом с вывеской «Цветы».