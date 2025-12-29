Ричмонд
Задержан экс-замначальника собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области

Бывшего заместителя начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области Максима Блинникова задержали по подозрению в получении взятки.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

По данным следствия, в период с апреля 2023-го по апрель текущего года полковник полиции получил частями от предпринимателя не менее 1,8 млн рублей. Деньги передавались за информирование взяткодателя о планируемых в отношении него оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, а также за консультирование по вопросам формирования позиции защиты при взаимодействии с силовыми структурами.

Блинников был уволен из органов МВД России 24 декабря 2025 года. Преступление выявили сотрудники ФСБ совместно с полицейскими. По месту жительства фигуранта провели обыски.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

На прошлой неделе в Магнитогорске по подозрению в разглашении гостайны задержали начальника городского управления МВД Константина Козицына. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.