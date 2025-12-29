Задержан экс-замначальника собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области

По данным следствия, в период с апреля 2023-го по апрель текущего года полковник полиции получил частями от предпринимателя не менее 1,8 млн рублей. Деньги передавались за информирование взяткодателя о планируемых в отношении него оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, а также за консультирование по вопросам формирования позиции защиты при взаимодействии с силовыми структурами.