В Омске автомойщик отсудил 650 тысяч рублей у работодателя после падения на пол

Прокуратура Октябрьского округа помогла омичу отсудить у индивидуального предпринимателя 650 тысяч рублей в пользу работника.

Источник: Freepik

Как рассказали в понедельник, 29 декабря 2025 года, в пресс-службе омской прокуратуры, мужчина упал на бетонный пол и получил тяжкий вред здоровью.

"Установлено, что в июле 2024 г. мужчина, работая на автомойке, упал на бетонный пол, получив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.

В связи с тем, что работодателем не было обеспечено соблюдение требований охраны труда, прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах пострадавшего мужчины о взыскании компенсации морального вреда", — указано в официальном сообщении.

Суд постановил взыскать с работодателя в пользу работника 650 тысяч рублей.