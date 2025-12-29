В Омске автомойщик отсудил 650 тысяч рублей у работодателя после падения на пол

Как рассказали в понедельник, 29 декабря 2025 года, в пресс-службе омской прокуратуры, мужчина упал на бетонный пол и получил тяжкий вред здоровью.
"Установлено, что в июле 2024 г. мужчина, работая на автомойке, упал на бетонный пол, получив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.
В связи с тем, что работодателем не было обеспечено соблюдение требований охраны труда, прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах пострадавшего мужчины о взыскании компенсации морального вреда", — указано в официальном сообщении.
Суд постановил взыскать с работодателя в пользу работника 650 тысяч рублей.