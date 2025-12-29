Более 10 риелторов обвинили в хищении 84 миллионов рублей из маткапитала в Забайкалье

В Забайкальском крае 13 риелторов «Забайкальской ипотечной компании» обвинили в мошенничестве при получении выплат материнского капитала в особо крупном размере. Они нанесли федеральному бюджету ущерб в размере 84 миллионов рублей, в целях возмещения которого арестовали их имущество общей стоимостью 22 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По версии следствия, с 2022 по 2023 год риелторы искали граждан с правом на получение материнского капитала и заключили с ними 187 фиктивных договоров ипотечного займа. Получатели государственной поддержки, в отношении которых суды ранее вынесли обвинительные приговоры, заключали договоры купли-продажи земельных участков с завышенной стоимостью недвижимости.
— После одобрения заявок и перевода бюджетных средств для погашения несуществующих долговых обязательств риелторы незаконно собирали комиссию за свою работу от 100 до 150 тысяч рублей с каждого получателя мер поддержки, — говорится в сообщении.
Уголовное дело направили в Центральный районный суд города Читы Забайкальского края, передает Telegram-канал ведомства.
В феврале в Республике Дагестан возбудили дело по факту хищения 277 миллионов рублей из семейного капитала. С 2023 по 2024 год председатель местного кредитного потребительского кооператива заключил ряд договоров о приобретении квартир, при этом его заемщиками были получатели выплат в рамках программы материнского капитала.