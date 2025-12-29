Более 10 риелторов обвинили в хищении 84 миллионов рублей из маткапитала в Забайкалье

В Забайкальском крае 13 риелторов «Забайкальской ипотечной компании» обвинили в мошенничестве при получении выплат материнского капитала в особо крупном размере. Они нанесли федеральному бюджету ущерб в размере 84 миллионов рублей, в целях возмещения которого арестовали их имущество общей стоимостью 22 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.