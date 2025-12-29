Трамп заставил Зеленского дергаться: что известно о переговорах США и Украины к утру

Развитие торговли между РФ и США принесло бы большую выгоду, заявил Трамп.
Переговоры президентов США и Украины, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, выдались напряженными для последнего. Как отметили иностранные СМИ, окружение Зеленского тревожилось из-за телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и его возможным влиянием на тон переговоров.
Лидер Штатов, тем временем, понял позицию России по поводу перемирия, а также не согласился с мнением журналистов по поводу якобы несерьезного отношения со стороны Владимира Путина к урегулированию конфликта. Помимо этого он подчеркнул, что несмотря на ложные обвинения он поладил с российским президентом. Что известно о переговорах по Украине — в материале URA.RU.
Телефонный разговор лидера США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным накануне планируемой встречи президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским вызвал тревогу в окружении украинского лидера. Об этом сообщила газета Financial Times. Как указало издание, чиновники из Украины беспокоятся по поводу того, что разговоры Путина и Трампа могут повлиять на тон последнего.
Во время телефонного разговора Путин и Трамп обсудили несколько вопросов, а также обменялись новогодними и рождественскими поздравлениями. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Он хотел обсудить эти вопросы перед очным контактом с Зеленским во Флориде. Логично, что президенты в начале разговора, продолжавшегося 1 час 15 минут, обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников», — поделился Ушаков.
Трамп сделал прогноз по поводу завершения конфликта.
Дональд Трамп во время начала переговоров с Зеленским рассказал о двух сценариях того, как будут развиваться дальнейшие события. Сделал он это в эфире телеканала Fox News.
«Урегулирование конфликта может пойти очень быстро. Либо это прекратится, либо продлится очень долго», — отметил Трамп.
Трамп резко ответил журналистам.
Трамп не считает отношение Путина к конфликту несерьезным.
У Трампа произошло два примечательных случая во время общения с журналистами. В одном из них он резко ответил корреспонденту, который задал вопрос о якобы несерьезном отношении Путина в урегулировании конфликта на Украине.
«Нет, я не думаю так», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, что президент России якобы несерьезно относится к этому вопросу. Сделал он это в эфире телеканала CNN.
Когда делегации Украины и США заняли места за столом переговоров, Трамп послал журналистов «перекусить». И попросил провести их на улицу.
«Не хотите ли вы чего-нибудь перекусить в это время?.. Да? Хорошо. Выведите их на улицу. Скажите шеф-повару. Угости их небольшим количеством ланча, хорошо?» — сказал Трамп.
Зеленский появился в странном наряде.
Владимир Зеленский прибыл на встречу в темном однобортном пиджаке без галстука, в черной рубашке свободного кроя и брюках, выдержанных в общем утилитарном стиле. Таким образом украинский президент вновь отказался от классического протокольного дресс-кода.
На видеозаписи также видно, что Дональд Трамп, напротив, появился на переговорах в традиционном деловом костюме, дополнив его белой рубашкой и контрастным галстуком. Это следует из трансляции Clash Report.
Трамп довел Зеленского до дерганья своей шуткой.
Зеленский дернулся после шутки Трампа о «взятке».
Дональд Трамп в шуточной манере предложил присутствующим журналистам пообедать в обмен на их лояльность, назвав это «взяткой». После этого Зеленский дернулся в кресле.
«Думаю, вы можете подождать снаружи и поесть. Хотели бы вы поесть? Или вы это сочтете взяткой? И потом должны будете написать плохие репортажи», — пошутил Трамп.
Трамп: развитие торговли между РФ и США принесло бы большую выгоду.
Торговля США и РФ могла бы принести большую выгоду для обеих стран. Такое мнение высказал Дональд Трамп.
«И это очень жаль, поскольку торговля с Россией могла бы принести большой успех. У них отличные земли, отличные полезные ископаемые и прочее. И у нас есть то, чего они очень хотят», — рассказал американский президент в эфире американских телеканалов.
Он отметил, что ни войн, ни проблем между стран не было. Однако, торговать в значимых объемах страны не могли из-за ложных обвинений о вмешательстве России в президентские выборы США.
Помимо этого Трамп подчеркнул, что несмотря на обвинения он смог поладить с российским президентом. Политическое давление сковывало возможности диалога.
«Не забывайте, что мы прошли через мошенничество “Россия — Россия — Россия”. Которое являлось ужасным вымыслом, фикцией плохих больных людей», — заявил Трамп журналистам.
Макрон пообщался с Зеленским после видеоконференции с европейскими лидерами.
Президент Франции Эмманюэль Макрон побеседовал с Владимиром Зеленским после видеоконференции с европейскими лидерами. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
«Сегодня вечером я вместе с несколькими другими европейскими лидерами принял участие в обмене мнениями с президентами Зеленским и Трампом. Затем я поговорил с президентом Зеленским», — сообщил Макрон на своей странице в соцсети X.
Трамп понимает позицию России по поводу перемирия.
Дональд Трамп заявил, что осознает мотивы российской стороны, которая отказывается от введения краткосрочного режима прекращения огня для организации референдума на территории Украины. Произошло это во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
«Я понимаю эту позицию. Президент [Путин] твердо убежден в этом, но я думаю, что мы находим способы обойти это, но я понимаю президента Путина с этой точки зрения, вы знаете, нужно понимать другую сторону», — рассказал Трамп. Трансляцию его выступления вел Белый дом в соцсети X.
Трамп неправильно назвал фамилии европейских лидеров.
Трамп ошибся в фамилиях Навроцкого и фон дер Ляйен.
Президент США ошибся в произношении фамилий президента Польши Кароля Навроцкого и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Произошло это во время перечисления европейских лидеров, с которыми он участвовал в совместном телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.
«Это были президент Франции Эммануэль Макрон, президент Республики Финляндия Александр Стубб, президент Республики Польша Кароль Нораки… Председатель Европейской комиссии Урсула ван дер Ляйен», — сказал Трамп.