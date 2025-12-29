Трамп заставил Зеленского дергаться: что известно о переговорах США и Украины к утру

Лидер Штатов, тем временем, понял позицию России по поводу перемирия, а также не согласился с мнением журналистов по поводу якобы несерьезного отношения со стороны Владимира Путина к урегулированию конфликта. Помимо этого он подчеркнул, что несмотря на ложные обвинения он поладил с российским президентом. Что известно о переговорах по Украине — в материале URA.RU.