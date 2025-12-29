Два человека погибли в лобовом столкновении Ford и Haval под Приозерском

В результате ДТП погиб водитель и пассажир американской иномарки.
Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск деблокировали погибших и передали сотрудникам полиции. О состоянии водителя китайского кроссовера пока ничего не сообщается.
Ночью 29 декабря на автодороге в районе деревни Бережок лоб в лоб столкнулись автомобили Ford и Haval, сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.
В результате ДТП погиб водитель и пассажир американской иномарки.
Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск деблокировали погибших и передали сотрудникам полиции. О состоянии водителя китайского кроссовера пока ничего не сообщается.