Во Владивостоке вспыхнул пожар в жилом доме в центре города

Ранее прокуратура сообщала, что в квартире одного из жилых домов в Почтовом переулке во Владивостоке произошел пожар площадью не менее 300 квадратных метров. Надзорное ведомство в настоящий момент проводит проверку по факту возгорания. По информации спасателей, пожар перешел на два соседних частных дома, тушение проводилось по повышенному второму рангу пожара. В 10.24 открытое горение ликвидировано.