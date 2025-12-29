В Кургане работник структуры мэрии упал в канаву и получил тяжелые травмы

Как выяснила комиссия, происшествие произошло из-за грубых нарушений требований охраны труда. Работодатель не обеспечил достаточное освещение в рабочей зоне, не оградил открытую канаву мостками, а также не провел обязательную оценку профессиональных рисков на рабочем месте. Кроме того, водителю не были выданы в полном объеме положенные средства индивидуальной защиты.