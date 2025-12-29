В Кургане работник структуры мэрии упал в канаву и получил тяжелые травмы

Водитель МБУ Кургана упал в канаву высотой 1,5 метра (архивное фото).
В Кургане на производстве пострадал водитель МБУ «Дирекция парков и скверов» (учреждении мэрии города). Инцидент произошел в неосвещенном помещении гаража, где работник упал в открытую смотровую канаву. Об этом сообщается в паблике Гострудинспекции региона во «ВКонтакте».
«Степень тяжести вреда здоровью работника квалифицирована, как тяжелая. Несчастный случай произошел в условиях недостаточной освещенности помещения гаражного бокса: искусственное освещение в зоне происшествия отсутствовало, температура воздуха — 0 градусов. При движении в темном боксе работник не заметил незакрытую смотровую канаву и оступившись, упал в нее с высоты 1,5 метров», — пишет ведомство.
Как выяснила комиссия, происшествие произошло из-за грубых нарушений требований охраны труда. Работодатель не обеспечил достаточное освещение в рабочей зоне, не оградил открытую канаву мостками, а также не провел обязательную оценку профессиональных рисков на рабочем месте. Кроме того, водителю не были выданы в полном объеме положенные средства индивидуальной защиты.
По результатам расследования несчастный случай официально признан связанным с производством. В отношении должностных лиц учреждения будут рассматриваться вопросы привлечения к административной ответственности.
Подобные случаи нарушения требований охраны труда в Кургане фиксируются не впервые. Ранее на стройке жилого комплекса на улице Пролетарской конструкция опалубки придавила 22-летнего рабочего, который позже скончался в больнице, после чего СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и начал проверку ответственных лиц и документации по технике безопасности.