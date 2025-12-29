Российские силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ ночью 29 декабря

Российские силы противовоздушной обороны России уничтожили и сбили за ночь 29 декабря 89 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
Так, большую часть дронов противника, 49 единиц, было ликвидировано в Брянской области, 18 — в Новгородской, 11 — в республике Адыгея и семь — в Краснодарском крае.
Кроме того, по одному украинскому БПЛА российские военные сбили над акваторией Азовского моря, в Орловской, Ростовской и Смоленской областях России.
Накануне сообщалось, что за неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила 229 террористических атак противника в Донецкой Народной Республике. В небе над Донецком и Макеевкой ликвидированы 172 беспилотника, над Горловкой — еще 57.
При этом в ночь на 27 декабря было сбито сразу 78 украинских беспилотников самолетного типа.