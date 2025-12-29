Ричмонд
В Уфе предлагают зарплату до 200 тысяч рублей

Названы самые высокооплачиваемые вакансии Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Центр занятости населения Уфы опубликовал свежий обзор наиболее привлекательных предложений на местном рынке труда. Список включает самые высокооплачиваемые вакансии и компании с наибольшим числом открытых позиций.

Абсолютным лидером по предлагаемому доходу стала позиция начальника строительно-монтажного участка в компании ООО «Энергосеть». Успешному кандидату обещают зарплату от 180 до 200 тысяч рублей в месяц.

Следующие по уровню дохода вакансии предлагают заработок до 120 тысяч рублей. В этот сегмент попали наладчик станков с ЧПУ на авиационном предприятии АО «УАП “Гидравлика” и ведущий инженер-проектировщик в ООО “СибМир”.

Еще одну группу составляют вакансии с окладом, приближающимся к 100 тысячам рублей. Такую зарплату готовы платить бурильщикам и машинистам буровой установки в ООО «ТрубопроводСервис», а также заведующему пульмонологическим отделением в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ).

Что касается числа открытых вакансий, то здесь лидируют крупные промышленные предприятия. На первом месте — ПАО «ОДК-УМПО» с 1425 свободными местами, на втором — ООО «Строительная компания “Нинель”» (205 вакансий), на третьем — уже упомянутое АО «УАП “Гидравлика” (151 место).

По данным пресс-службы городской администрации, общее количество свободных рабочих мест в Уфе на данный момент составляет 9390.

