В Новом Уренгое полицейские поймали подростка-дилера

Возбуждено уголовное дело.
В Новом Уренгое 17-летний житель Республики Бурятия распространял наркотические вещества. Его задержала полиция. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«Несовершеннолетний житель Республики Бурятия задержан в Новом Уренгое за незаконный оборот наркотических средств. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело», — отметили в ведомстве.
По данным следствия, подросток в декабре 2025 года приехал в Новый Уренгой из Бурятии специально для распространения запрещенных веществ. Их он 27 декабря этого года забрал из «тайника». При личном досмотре полицейские обнаружили у него наркотические средства в крупном размере.
Ранее в ЯНАО уже задерживали несовершеннолетних «закладчиков» из других регионов. Так, в Муравленко сотрудники полиции пресекли попытку сбыта наркотиков двумя 17-летними жителями Иркутской области, которые по заданию неизвестного лица прибыли в округ, забрали запрещенные вещества из тайника и были задержаны при личном досмотре.