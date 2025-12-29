В Новом Уренгое полицейские поймали подростка-дилера

По данным следствия, подросток в декабре 2025 года приехал в Новый Уренгой из Бурятии специально для распространения запрещенных веществ. Их он 27 декабря этого года забрал из «тайника». При личном досмотре полицейские обнаружили у него наркотические средства в крупном размере.