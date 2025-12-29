Ричмонд
В Перми три опаздывающих рейса самолётов перенесли с 29 на 30 декабря

Они опаздывают больше, чем на 10 часов.

Источник: Аргументы и факты

Три опаздывающих рейса самолётов перенесли с 29 на 30 декабря в Перми, сообщает онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

О проблемах с перелётами стало известно 29 декабря. Утром на сайте аэровокзала краевой столицы возле трёх рейсов была установлена отметка «Задерживается». Согласно данным табло, перенос произошёл более, чем на 10 часов.

В частности, опоздание зафиксировано у «сдвоенных» рейсов EO 883 и N4 883 авиакомпаний «Икар» и «Нордвинд», который они выполняют совместно. Вылет самолёта по маршруту Пермь — Калининград ожидается в 8:50 часов утра 30 декабря по местному времени. Ранее он был запланирован на 20:55 часов 29 декабря.

Аналогичная проблема случилась и с рейсом EO 423 (маршрут Сочи — Пермь), который должен был прибыть в краевую столицу в 19:55 часов 29 декабря. Сейчас судно авиакомпании «Икар» ожидается в 7:55 часов утра 30 декабря. Причины переноса рейсов не уточняются.