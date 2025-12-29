В Перми три опаздывающих рейса самолётов перенесли с 29 на 30 декабря

В частности, опоздание зафиксировано у «сдвоенных» рейсов EO 883 и N4 883 авиакомпаний «Икар» и «Нордвинд», который они выполняют совместно. Вылет самолёта по маршруту Пермь — Калининград ожидается в 8:50 часов утра 30 декабря по местному времени. Ранее он был запланирован на 20:55 часов 29 декабря.