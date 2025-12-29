Ричмонд
Два человека погибли в лобовом ДТП в Уренском районе

18-летний водитель хотел совершить обгон.

Источник: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Два человека погибли в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в Уренском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла 27 декабря около 15:52 на 27-м километре автодороги Урень — Шарья — Котлас. По предварительной информации ведомства, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил выезд на «встречку» для обгона. На встречной полосе он лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Лада Калина», которым управлял 64-летний мужчина.

В результате столкновения молодой водитель и 60-летняя пассажирка «пятнашки» получили травмы, несовместимые с жизнью. По факту ДТП проводится проверка.