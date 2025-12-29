Два человека погибли в лобовом ДТП в Уренском районе

Авария произошла 27 декабря около 15:52 на 27-м километре автодороги Урень — Шарья — Котлас. По предварительной информации ведомства, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил выезд на «встречку» для обгона. На встречной полосе он лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Лада Калина», которым управлял 64-летний мужчина.