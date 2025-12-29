Ричмонд
В Самаре суд признал фиктивным брак погибшего участника СВО с иностранкой

Брак между иностранкой и военнослужащим из Самарской области, погибшим на СВО, признан недействительным. Решение принял суд. Об этом сообщает прокуратура.

Источник: Коммерсантъ

Ранее в надзорное ведомство обратились родственники участника специальной военной операции, погибшего в 2024 году. Контрольный орган провел проверку и установил, что мужчина с 2015 года проживал в гражданском браке с женщиной, от которой у него есть дочь, родившаяся в 2019 году.

После гибели отца ребенка в 2024 году мать девочки решила оформить социальные выплаты и обнаружила, что ее партнер в 2023 году заключил официальный брак с гражданкой Азербайджана. Прокурорская проверка показала, что иностранка вышла замуж для получения разрешения на проживание в РФ и соответствующих документов. При этом совместно с мужем она не проживала и общее хозяйство не вела.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в Железнодорожный районный суд Самары и потребовала аннулировать свидетельство о заключении брака.

Иск контрольного органа был удовлетворен. В настоящее время прокуратура контролирует процесс предоставления наследнице всех положенных выплат и лишение иностранной гражданки вида на жительство.