В Самаре суд признал фиктивным брак погибшего участника СВО с иностранкой

После гибели отца ребенка в 2024 году мать девочки решила оформить социальные выплаты и обнаружила, что ее партнер в 2023 году заключил официальный брак с гражданкой Азербайджана. Прокурорская проверка показала, что иностранка вышла замуж для получения разрешения на проживание в РФ и соответствующих документов. При этом совместно с мужем она не проживала и общее хозяйство не вела.