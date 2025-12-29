Россиян разворачивают на тайской границе из-за военных действий

Россияне уже сталкивались с трудностями при въезде в Таиланд: супругов из Москвы задержали в аэропорту и поместили в спецприемник, приняв за шпионов на фоне боевых действий на границе с Камбоджей. При этом туроператоры подчеркивали, что зона конфликта удалена от курортов, а наземная граница с соседними странами для туристов фактически закрыта около года, с 2025 года также введена обязательная электронная карта прибытия TDAC.