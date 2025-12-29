Ричмонд
Россиян разворачивают на тайской границе из-за военных действий

Власти Таиланда ужесточили правила въезда через сухопутную границу. Об этом сообщили новостные telegram-каналы со ссылкой на 20-летнего блогера Павла Викулова из Санкт-Петербурга, который купил автобусный билет из Лаоса до Бангкока. На границе его не пропустили, увидев российский паспорт.

Увидев российский паспорт у блогера, пограничница сказала «Russian — no», указано в посте.

«В образовавшейся очереди пограничница ходила между людьми, проверяя обратные билеты и паспорта. Увидев у Павла российский, она сразу заявила: “Russian — no”», — указано в посте telegram-канала Baza. Отмечается, что на лаосской стороне границе проблем не было, однако со стороны тайского пункта пропуска возникли проблемы.

Указано, что российские и украинские туристы могут попасть в Таиланд только по воздуху. Официальных комментариев по этому поводу не было, указано в посте.

Россияне уже сталкивались с трудностями при въезде в Таиланд: супругов из Москвы задержали в аэропорту и поместили в спецприемник, приняв за шпионов на фоне боевых действий на границе с Камбоджей. При этом туроператоры подчеркивали, что зона конфликта удалена от курортов, а наземная граница с соседними странами для туристов фактически закрыта около года, с 2025 года также введена обязательная электронная карта прибытия TDAC.