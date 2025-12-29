Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники звонят россиянам с предложением поменять тариф интернета

Под видом сотрудников интернет-компании они выманивают коды подтверждения.

Источник: IrkutskMedia.ru

В России участились звонки от мошенников, которые маскируются под сотрудников интернет-провайдеров. Злоумышленники называют ваш домашний адрес и предлагают «переоформить» или «обновить» тариф на интернет. Если вы говорите, что не проживаете по этому адресу, они предлагают «удалить вас из базы».

В процессе разговора вам приходит SMS с кодом, который мошенники просят продиктовать. Этот код дает доступ к вашему личному кабинету на сайте провайдера, где хранятся паспортные данные, договоры и другие конфиденциальные сведения.

Эксперты отметили, что в предновогодний период аферисты особенно активны и часто используют темы, связанные с деньгами, например, обещают праздничные выплаты или бонусы. В конце года люди совершают больше онлайн-покупок и могут быть менее внимательными к подобным сообщениям, из-за чего уловки мошенников кажутся убедительнее, передает РИА Новости.

Юлия Ситникова.