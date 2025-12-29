Мошенники звонят россиянам с предложением поменять тариф интернета

В России участились звонки от мошенников, которые маскируются под сотрудников интернет-провайдеров. Злоумышленники называют ваш домашний адрес и предлагают «переоформить» или «обновить» тариф на интернет. Если вы говорите, что не проживаете по этому адресу, они предлагают «удалить вас из базы».