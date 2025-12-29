Мошенники звонят россиянам с предложением поменять тариф интернета

В России участились звонки от мошенников, которые маскируются под сотрудников интернет-провайдеров. Злоумышленники называют ваш домашний адрес и предлагают «переоформить» или «обновить» тариф на интернет. Если вы говорите, что не проживаете по этому адресу, они предлагают «удалить вас из базы».
В процессе разговора вам приходит SMS с кодом, который мошенники просят продиктовать. Этот код дает доступ к вашему личному кабинету на сайте провайдера, где хранятся паспортные данные, договоры и другие конфиденциальные сведения.
Эксперты отметили, что в предновогодний период аферисты особенно активны и часто используют темы, связанные с деньгами, например, обещают праздничные выплаты или бонусы. В конце года люди совершают больше онлайн-покупок и могут быть менее внимательными к подобным сообщениям, из-за чего уловки мошенников кажутся убедительнее, передает РИА Новости.
Юлия Ситникова.