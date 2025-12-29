Ричмонд
Шесть человек, в том числе 2-летний ребенок, застрелены на пляже в Эквадоре

Неизвестные открыли стрельбу на пляже в Эквадоре по людям, наблюдавшим за китами, убиты 6 человек, в том числе маленький ребенок.

Неизвестные открыли стрельбу по посетителям пляжа, наблюдавшим за китами, в Пуэрто-Лопес в Эквадоре, погибли 6 человек, трое получили ранения, материал из The Sun перевел aif.ru.

Начальник региональной полиции полковник Уильям Акурио, подтвердил, что среди жертв — двухлетняя девочка.

«Нападавшие скрылись с места происшествия после стрельбы. Полиция всё ещё разыскивает подозреваемых, и предварительное расследование указывает на то, что причиной трагедии стали внутренние конфликты между бандами», — говорится в материале.

По словам очевидцев, злоумышленников было несколько человек, они были вооружены автоматическим оружием и стреляли без разбора в толпу людей.

Автор материала отмечает, что Пуэрто-Лопес в провинции Манаби — популярное место для наблюдения за китами.

