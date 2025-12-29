Лобовое столкновение на трассе «Байкал»: в Слюдянском районе погиб водитель

Авария случилась днём 30 декабря на 126-м километре федеральной трассы, недалеко от посёлка Мангутай. По предварительной информации Госавтоинспекции, 68-летний водитель Toyota Vista, двигавшийся в сторону Улан-Удэ, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros.