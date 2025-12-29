Ричмонд
Лобовое столкновение на трассе «Байкал»: в Слюдянском районе погиб водитель

В Слюдянском районе на трассе Р-258 «Байкал» произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля погиб на месте после столкновения с грузовиком.

Источник: РИА "Новости"

Авария случилась днём 30 декабря на 126-м километре федеральной трассы, недалеко от посёлка Мангутай. По предварительной информации Госавтоинспекции, 68-летний водитель Toyota Vista, двигавшийся в сторону Улан-Удэ, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи. 38-летний водитель грузовика не пострадал. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.