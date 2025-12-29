Неизвестный ворвался в класс и избил преподавателя в школе № 26 Новосибирска

В школе № 26 Новосибирска произошёл инцидент: неизвестный мужчина ворвался в класс и избил преподавателя прямо на глазах у учеников. Об этом 29 декабря сообщила «Русская Община» в своем канале, пишет Сиб.фм.
По информации источника, мужчина был в неадекватном состоянии, и охрана школы не смогла предотвратить его действия. Преподаватель, женщина, была избита и унижена на глазах у учащихся.
Общественные деятели связывают такие происшествия с падением авторитета учителей в школах и с превращением образовательного процесса в сервис, где «клиент всегда прав».
На момент публикации ни органы образования, ни полиция не дали официальных комментариев. Сиб.фм направил запрос в ГУ МВД НСО и ожидает ответа.