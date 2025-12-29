В Красноярском крае завели дело против главы Минстроя

«Возбуждено уголовное дело в отношении министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следствия, в рамках государственного контракта коммерческой компанией в 2022 году в Нижнеингашском районе был возведен 20-квартирный жилой дом для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Подозреваемый, состоявший в должности руководителя КГКУ “УКС”, располагая сведениями о том, что дом признан аварийным, не принял мер к расторжению контракта и взысканию перечисленного подрядной организации аванса в сумме более 23 млн рублей», — сообщили в СК.