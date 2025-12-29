Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

На выходных в Башкирии произошло несколько серьезных происшествий, в результате которых пострадали люди. О них рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Так, по его словам, в Ишимбайском районе маршрутный автобус, следовавший по маршруту Ишимбай — Салават, съехал с дороги в кювет и столкнулся с деревом.
В результате этого ДТП травмы получили три человека. Взрослого пассажира доставили в городскую больницу Салавата. Его состояние стабильное, но ему предстоит операция. Двое детей-пассажиров были госпитализированы в детскую больницу.
В этот же период другая авария произошла в Краснокамском районе. Там в столкновении участвовали сразу три легковых автомобиля. Пострадали четыре человека, среди которых был один подросток. Троих пострадавших, включая 15-летнего юношу, доставили в Нефтекамскую центральную районную больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. 46-летний мужчина был помещен в отделение реанимации в тяжелом состоянии.
За эти выходные также активно работала служба санитарной авиации. Было совершено два вылета. Первый — для транспортировки пациента из Салавата с тяжелым заболеванием крови в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе. Второй вылет был осуществлен в Давлекановский район, откуда в столицу республики доставили пострадавшего с множественными переломами костей со смещением.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.