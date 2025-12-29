Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

В этот же период другая авария произошла в Краснокамском районе. Там в столкновении участвовали сразу три легковых автомобиля. Пострадали четыре человека, среди которых был один подросток. Троих пострадавших, включая 15-летнего юношу, доставили в Нефтекамскую центральную районную больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. 46-летний мужчина был помещен в отделение реанимации в тяжелом состоянии.