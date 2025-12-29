Ричмонд
Подросток в Приморье перевел аферистам деньги родителей по звонку от «учителя»

По данному факту правоохранители завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске 15-летний школьник попался на уловку мошенников и перевел аферистам 600 000 рублей родительских сбережений. Обман начался со звонка от псевдоучителя. Об этом сообщили в полиции Приморья.

Сначала подросток позвонил якобы учитель и попросил его сменить пароль от электронного дневника. Таким образом они получили код из смс. Затем последовал звонок от лже-сотрудника правоохранительных органов, который заявил, что данные родителей теперь используют для финансирования армии недружественной страны, и начал угрожать уголовным преследованием.

Чтобы помочь родителям и избежать проблем, школьник тайно взял телефон отца и по инструкции мошенников, через QR-код, перевел все семейные сбережения на указанный счет. Аферисты пообещали вернуть деньги через три часа. Но, естественно, не сделали этого.

Подросток рассказал все родителям. Те обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело.