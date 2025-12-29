Ричмонд
В Мексике при сходе поезда с рельсов погибли 13 человек и 98 пострадали

В Мексике сошел с рельсов пассажирский поезд.

Источник: Аргументы и факты

В Мексике сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего погибли 13 человек и 98 получили различные травмы, сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум.

«Министерство военно-морских сил проинформировало меня, что в результате аварии межокеанского поезда, к сожалению, погибли 13 человек. 98 получили травмы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии», — написала глава государства в соцсети X*.

По данным министерства, происшествие с поездом случилось накануне, 28 декабря, в районе города Нисанда в штате Оахака. На момент аварии в составе находились 241 пассажир и девять членов экипажа.

Ранее сообщалось, что в Аргентине сошел с рельсов вагон поезд, в связи с чем пострадали по меньшей мере 19 человек. Все произошло в Буэнос-Айресе во время смены пути железнодорожным составом.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.