В Мексике при сходе поезда с рельсов погибли 13 человек и 98 пострадали

В Мексике сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего погибли 13 человек и 98 получили различные травмы, сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум.
«Министерство военно-морских сил проинформировало меня, что в результате аварии межокеанского поезда, к сожалению, погибли 13 человек. 98 получили травмы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии», — написала глава государства в соцсети X*.
По данным министерства, происшествие с поездом случилось накануне, 28 декабря, в районе города Нисанда в штате Оахака. На момент аварии в составе находились 241 пассажир и девять членов экипажа.
Ранее сообщалось, что в Аргентине сошел с рельсов вагон поезд, в связи с чем пострадали по меньшей мере 19 человек. Все произошло в Буэнос-Айресе во время смены пути железнодорожным составом.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.