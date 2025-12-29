Пропавшего в Усть-Каменогорске мужчину нашли мертвым

Как рассказали волонтеры, мужчина 17 декабря вышел с работы и пропал. В ДП ВКО по факту безвестного исчезновения Рината Ахметова, объявленного в розыск, сообщили, что в ходе проведения комплекса поисковых мероприятий сотрудниками полиции было обнаружено тело пропавшего мужчины без видимых телесных повреждений.