Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшего в Усть-Каменогорске мужчину нашли мертвым

В Усть-Каменогорске 17 декабря пропал 38-летний Ринат Ахметов. К сожалению, мужчину обнаружили мертвым, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Источник: Nur.kz

Как рассказали волонтеры, мужчина 17 декабря вышел с работы и пропал. В ДП ВКО по факту безвестного исчезновения Рината Ахметова, объявленного в розыск, сообщили, что в ходе проведения комплекса поисковых мероприятий сотрудниками полиции было обнаружено тело пропавшего мужчины без видимых телесных повреждений.

«В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия в настоящее время не подлежит разглашению», — отметили в пресс-службе ведомства.