Уголовное дело против главы Минстроя и ЖКХ завели в Красноярском крае

По версии следствия, в 2022 году в Нижнеингашском районе по госконтракту был построен 20-квартирный дом для сирот, который позже признали аварийным. Несмотря на это, подозреваемый, занимавший тогда должность руководителя краевого Управления капитального строительства, не стал расторгать контракт и не потребовал вернуть аванс подрядчикам в размере более 23 миллионов рублей.