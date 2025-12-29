Уголовное дело против главы Минстроя и ЖКХ завели в Красноярском крае

В Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Заскалько, которого подозревают в превышении должностных полномочий при реализации программы строительства жилья для детей-сирот. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, в 2022 году в Нижнеингашском районе по госконтракту был построен 20-квартирный дом для сирот, который позже признали аварийным. Несмотря на это, подозреваемый, занимавший тогда должность руководителя краевого Управления капитального строительства, не стал расторгать контракт и не потребовал вернуть аванс подрядчикам в размере более 23 миллионов рублей.
Следствие считает, что чиновник дал незаконные указания о строительстве нового дома и разработке проектно-сметной документации стоимостью около двух миллионов рублей. Однако объект не удалось ввести в эксплуатацию из-за несоответствия проекту.
В результате бюджету региона был причинен ущерб примерно на 25 миллионов рублей, а права социально незащищенных граждан оказались нарушены. Министра задержали, решается вопрос о мере пресечения. Расследование проводится на основе материалов полиции, в отношении бывшего заместителя чиновника ранее было возбуждено отдельное дело, передает Telegram-канал СК.
