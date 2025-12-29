«Мисс Россия» попала в плен на Бали: русскую модель похитили и хотели изнасиловать

Не менее жуткая история недавно произошла в Индии. Там четыре человека напали на студентку прямо на территории вуза, после чего попытались над ней надругаться. Они даже разорвали на девушке одежду. Однако несчастной все-таки удалось сбежать. Теперь в деле разбирается полиция.