«Мисс Россия» попала в плен на Бали: русскую модель похитили и хотели изнасиловать

Модель и победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова заявила, что попала в жуткую историю на Бали. Ее похитили, после чего удерживали в плену и пытались изнасиловать. Об этом девушка рассказала в личном блоге в социальных сетях.
Модель не стала уточнять детали того, как все случилось. Однако сообщила, что некий мужчина похитил ее, после чего силой удерживал на собственной вилле. А попутно пытался изнасиловать.
«Человек держал меня у себя на вилле, он отобрал у меня телефон, и он пытался меня (изнасиловать — прим.ред.). Сейчас я сообщила об этом полиции», — сказала Линникова.
Она также добавила, что была вынуждена провести в полиции весь день. Поскольку искала переводчика, который поможет оформить заявление. Тем не менее, она сохраняет веру на положительный исход ситуации. В частности, на депортацию или тюремное заключение виновного.
Не менее жуткая история недавно произошла в Индии. Там четыре человека напали на студентку прямо на территории вуза, после чего попытались над ней надругаться. Они даже разорвали на девушке одежду. Однако несчастной все-таки удалось сбежать. Теперь в деле разбирается полиция.