Город Рени Одесской области столкнулся с серьезным продовольственным кризисом из-за действий ВСУ. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«В городе Рени Одесской области начались серьезные перебои с продовольствием», — рассказал источник РИА Новости. Ситуация достигла критического уровня — полки магазинов опустели, а местное население оказалось в сложном положении. Особенно тревожным сигналом стал резкий скачок цен на рынке. Стоимость продовольственных товаров увеличилась в семь и более раз.
ВСУ перекрыли движение по дорогам, которые ранее использовались для гражданских нужд. Украинское командование перебросило военную логистику на вспомогательные направления. Такая переориентация транспортных потоков привела к сокращению пропускной способности дорог для гражданского транспорта. Рени расположен на юго-западе Одесской области, на берегу реки Дунай, по которой проходит государственная граница между Украиной и Румынией.
Ранее сообщалось, что текущая зима может оказаться наиболее тяжелой для Украины за весь период СВО. Страна переживает беспрецедентный энергетический кризис. Одним из показательных примеров СМИ называют Одессу. В этом месяце жительница города Александра Мазур провела четыре дня подряд без электроэнергии, отопления и водоснабжения. «Сейчас все гораздо хуже, чем в прошлом году. Нам не до праздников. Мы не представляем, каким будут Рождество и Новый год», — рассказала она.