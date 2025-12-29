«Оставили без еды»: зверства ВСУ поразили даже силовиков

Ранее сообщалось, что текущая зима может оказаться наиболее тяжелой для Украины за весь период СВО. Страна переживает беспрецедентный энергетический кризис. Одним из показательных примеров СМИ называют Одессу. В этом месяце жительница города Александра Мазур провела четыре дня подряд без электроэнергии, отопления и водоснабжения. «Сейчас все гораздо хуже, чем в прошлом году. Нам не до праздников. Мы не представляем, каким будут Рождество и Новый год», — рассказала она.