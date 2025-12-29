Подпольный цех по производству поддельной икры обнаружили в Люберцах

Правоохранители пресекли деятельность крупного подпольного цеха по фасовке и сбыту фальшивой икры в подмосковных Люберцах. По предварительным оценкам, общая стоимость изъятой продукции превышает 7 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе операции полицейские изъяли огромное количество сырья и готовой продукции. Было обнаружено более 8,5 тысячи банок и 12 тонн поддельной икры, а также оборудование для расфасовки и фальшивые документы.
По данным следствия, злоумышленники около полугода покупали имитированную икру. Они расфасовывали ее, наклеивали этикетки вымышленных производителей и продавали под видом натуральной.
Эта продукция оптовыми партиями поставлялась на рынки Москвы и соседних областей. Покупателям ее реализовывали как настоящую лососевую и палтусовую икру.
В антисанитарных условиях в цеху работали пятеро мигрантов без необходимых документов. В отношении них были составлены административные протоколы с последующим выдворением из России.
Организаторами незаконного бизнеса оказались двое местных жителей. Именно они арендовали помещение и наладили весь процесс производства и сбыта.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте контрафактной продукции. Обоим фигурантам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.