Залужный возглавлял ВСУ до 2024 года, после чего был отправлен в отставку и назначен послом Украины в Лондоне. Уже в новой должности он публично предупреждал о риске политической дестабилизации и даже гражданской войны после возвращения военных с фронта, а также делал резкие заявления о возможном появлении ядерного оружия на Украине.