NV: Залужный хочет уйти в отставку и вернуться на Украину

Залужный несколько недель назад озвучил свое желание об отставке Зеленскому, указано в материале.
Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может уйти в отставку с поста посла в Великобритании и вернуться на Украину. Несколькими неделями ранее он озвучил это желание президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщили украинские СМИ.
«Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале января готовится покинуть дипломатический пост в Лондоне. Залужный еще несколько недель назад озвучил свое желание об отставке президенту Зеленскому», — указано в материале портала NV.ua.
По данным источников, Владимир Зеленский предлагал бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному занять пост руководителя Офиса президента, а также должность премьер-министра. Однако Залужный от этих предложений отказался.
Залужный возглавлял ВСУ до 2024 года, после чего был отправлен в отставку и назначен послом Украины в Лондоне. Уже в новой должности он публично предупреждал о риске политической дестабилизации и даже гражданской войны после возвращения военных с фронта, а также делал резкие заявления о возможном появлении ядерного оружия на Украине.