Многие уже отдыхали в комнатах: 16 человек погибли при страшном пожаре в доме престарелых

Он также рассказал, что тела многих жертв были обнаружены в их комнатах. По его предположению, в вечернее время, когда начался пожар, многие пожилые жильцы, вероятно, уже отдыхали. Властям удалось эвакуировать 12 человек, которых доставили в местную больницу, они не пострадали.