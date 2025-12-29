Многие уже отдыхали в комнатах: 16 человек погибли при страшном пожаре в доме престарелых

16 человек погибли, еще трое получили ожоги в результате пожара в доме престарелых в Индонезии. Трагедия произошла в городе Манадо на острове Сулавеси, пишет Aljazeera.
По информации полиции, возгорание вспыхнуло в доме престарелых «Вердха Дамай». Глава пожарно-спасательной службы сообщил, что сигнал о пожаре поступил в 20:31 по местному времени в воскресенье.
Он также рассказал, что тела многих жертв были обнаружены в их комнатах. По его предположению, в вечернее время, когда начался пожар, многие пожилые жильцы, вероятно, уже отдыхали. Властям удалось эвакуировать 12 человек, которых доставили в местную больницу, они не пострадали.
Прежде сообщалось, что количество жертв массового отравления в частном пансионате «Долголетие» в подмосковном Видном продолжает расти. По последним данным пресс-службы министерства здравоохранения региона, число пострадавших достигло 30 человек, один из них скончался.