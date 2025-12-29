Цифра дня: за сутки мошенники похитили у омичей 7,5 миллионов рублей

По-прежнему самой популярной схемой обмана остается перевод денег на так называемые «безопасные счета». На эту уловку попался 33-летний работник предприятия по производству мясных полуфабрикатов. В течение 10 дней мужчина вел переговоры с якобы представителями различных финансовых и государственных организаций и структур. В результате обмана потерпевший через банкоматы в трех точках города перечислил на указанные ему аферистами реквизиты 2 миллиона 65 тысяч рублей.