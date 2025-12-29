Цифра дня: за сутки мошенники похитили у омичей 7,5 миллионов рублей

Рекордной суммой финансовых потерь омичей отметились минувшие сутки. За последние 24 часа, жители региона добровольно отдали телефонным мошенникам 7 миллионов 577 тысяч рублей.
В течение дежурной смены сотрудники омской полиции приняли 4 заявления о совершенных в отношении омичей дистанционных мошенничествах. Общая сумма потерь составила чудовищную сумму — 7 миллионов 577 тысяч рублей.
По-прежнему самой популярной схемой обмана остается перевод денег на так называемые «безопасные счета». На эту уловку попался 33-летний работник предприятия по производству мясных полуфабрикатов. В течение 10 дней мужчина вел переговоры с якобы представителями различных финансовых и государственных организаций и структур. В результате обмана потерпевший через банкоматы в трех точках города перечислил на указанные ему аферистами реквизиты 2 миллиона 65 тысяч рублей.
Омская полиция в очередной раз напоминает гражданам о необходимости быть предельно внимательными при общении по телефону и в сети интернет, при совершении денежных операций. Омичам стоит запомнить, что «безопасных», «резервных» и «специальных государственных счетов» не существует. Эти слова по телефону употребляют исключительно мошенники.