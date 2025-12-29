Родители дали согласие: стало известно, как появились камеры видеонаблюдения в санузлах уфимского лицея

Представители мэрии подчеркнули, что родительский комитет поддержал эту инициативу, а их согласие было оформлено документально. Непосредственно установка оборудования была произведена в ноябре. В администрации также отметили, что угол обзора камер технически настроен так, чтобы не захватывать зону сантехнических кабин, то есть саму санитарную зону.