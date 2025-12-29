Ричмонд
Родители дали согласие: стало известно, как появились камеры видеонаблюдения в санузлах уфимского лицея

Власти Уфы объяснили, почему в туалетах лицея № 123 появились камеры наблюдения.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию, которая вызвала резонанс в родительском сообществе. В социальных сетях появились жалобы от семей учащихся лицея № 123 на установку камер видеонаблюдения в школьных туалетах. Родители выразили обеспокоенность тем, что это нарушает личное пространство и приватность детей.

В ответ на эти обращения сотрудники городской администрации заявили, что монтаж камер был согласован с законными представителями учащихся. По их информации, данное решение было принято коллективно на родительских собраниях еще в марте 2025 года.

Представители мэрии подчеркнули, что родительский комитет поддержал эту инициативу, а их согласие было оформлено документально. Непосредственно установка оборудования была произведена в ноябре. В администрации также отметили, что угол обзора камер технически настроен так, чтобы не захватывать зону сантехнических кабин, то есть саму санитарную зону.

В комментарии напомнили, что в течение текущего года в СМИ неоднократно появлялась информация о различных инцидентах, происходивших именно в школьных туалетах, включая драки, случаи отравления и даже возгорания электрооборудования.

