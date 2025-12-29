Мошенники украли крупные суммы денег у балахнинских пенсионеров

В квартиру к мужчине пришла неизвестная женщина, представившаяся медработником, и предложила провести профосмотр. Незнакомка оформила документы и ушла из квартиры. Вскоре после этого гражданин обнаружил, что у него пропали 100 тысяч рублей, хранившиеся в одной из комнат.