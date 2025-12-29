Ричмонд
Мошенники украли крупные суммы денег у балахнинских пенсионеров

84-летний пенсионер из Балахны стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Источник: Время

В квартиру к мужчине пришла неизвестная женщина, представившаяся медработником, и предложила провести профосмотр. Незнакомка оформила документы и ушла из квартиры. Вскоре после этого гражданин обнаружил, что у него пропали 100 тысяч рублей, хранившиеся в одной из комнат.

Аналогичным образом обманули и 80-летнюю жительницу Балахны, к которой пришла незнакомая женщина и предложила оформить ежемесячную соцвыплату. У пенсионерки пропала 321 тысяча рублей.

Следственным отделом ОМВД России «Балахнинский» по данным фактам возбуждены уголовные дела.