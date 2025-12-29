Директора сетевого магазина из Кургана осудили за растрату на полмиллиона

Директор сетевого магазина по продаже бытовой электроники РБТ в Кургане признан виновным в присвоении имущества и мошенничестве с использованием служебного положения. Он похитил товарно-материальные ценности и денежные средства на общую сумму более 474 тысяч рублей в период с августа по декабрь 2024 года. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. говорится в приговоре суда.