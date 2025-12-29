Директора сетевого магазина из Кургана осудили за растрату на полмиллиона

Директора курганского магазина техники попал на воровстве.
Директор сетевого магазина по продаже бытовой электроники РБТ в Кургане признан виновным в присвоении имущества и мошенничестве с использованием служебного положения. Он похитил товарно-материальные ценности и денежные средства на общую сумму более 474 тысяч рублей в период с августа по декабрь 2024 года. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. говорится в приговоре суда.
«Подсудимый работал директором магазина РБТ в Кургане в 2024 году. Ревизоры нашли недостачу, мужчина сразу признался, что присвоил несколько товаров, а также проводил фиктивные возвраты», — рассказали источники. Было возбуждено уголовное дело. Признавшего вину мужчину приговорили к штрафу.
Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Как говорится в судебном решении, обвиняемый, являясь директором магазина, используя свое должностное положение, осуществлял фиктивный возврат проданных товаров, а денежные средства забирал себе. Руководитель торговой точки присвоил товары (автомагнитолу Prology, Wi-Fi усилитель Xiaomi, сплит-систему Oasis и другие) на 32 188 рублей, а также 373 119 рублей из кассы. Кроме того, путем фиктивных возвратов товаров — одного смартфона и двух кухонных плит — похитил 69 379 рублей.
В ходе ревизии мужчина признался в присвоении средств. Владельцы магазина написали заявление в полицию, директора задержали. Впоследствии его уволили, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и растрате. Перед началом заседаний подсудимый возместил предприятию причиненный ущерб.
Суд учел признание вины, раскаяние, наличие детей у экс-директора. Ему был назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. С учетом двух дней пребывания под стражей, размер наказания сократили до 130 тысяч.