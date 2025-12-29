СК: задержан экс-замглавы подразделения ГУ МВД по Челябинской области

«По информации следствия, в период с апреля 2023-го по апрель текущего года фигурант получил лично частями от предпринимателя взятку в виде денежных средств на общую сумму не менее 1,8 миллиона рублей. Деньги передавались за сообщение взяткодателю о планируемых в отношении него сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятиях и за консультирование предпринимателя по вопросам формирования позиции защиты при взаимодействии с силовыми структурами», — рассказали в управлении Следственного комитета.