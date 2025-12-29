СК: задержан экс-замглавы подразделения ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске задержали бывшего заместителя начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД РФ по Челябинской области Максима Блинникова, сообщило СУ СК РФ по региону.
Правоохранителя заподозрили в получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей, в отношении него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отметили в следственном ведомстве.
«По информации следствия, в период с апреля 2023-го по апрель текущего года фигурант получил лично частями от предпринимателя взятку в виде денежных средств на общую сумму не менее 1,8 миллиона рублей. Деньги передавались за сообщение взяткодателю о планируемых в отношении него сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятиях и за консультирование предпринимателя по вопросам формирования позиции защиты при взаимодействии с силовыми структурами», — рассказали в управлении Следственного комитета.
Преступные действия были выявлены сотрудниками УФСБ РФ по Челябинской области и ОРЧСБ ГУ МВД РФ по региону, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела, добавили в СУ СК.
«Следователи Следкома провели обыск по месту жительства фигуранта, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Выполняются и иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в управлении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре осудили по делу о коррупции бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву, назначив ей 15 лет лишения свободы и штраф в размере 170 миллионов рублей.