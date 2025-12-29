Путин подписал закон о восстановлении статуса центра под эгидой ЮНЕСКО

Напомним, 23 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предвзятые решения Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры в отношении России демонстрируют двойные стандарты. Он обратил внимание, что в последние годы Запад активно политизировал деятельность ЮНЕСКО и пытался сделать её более ориентированной на Украину. Вместе с тем, по министра словам, победа египетского представителя Халеда аль-Анани на выборах генерального директора этой организации вселяет надежду. Лавров добавил, что российская сторона рассчитывает на то, что новый глава ЮНЕСКО сможет исправить ошибки своего предшественника из Франции и снизить политическое влияние на работу указанной международной структуры.