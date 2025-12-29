Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законом, который ратифицирует соглашения между российским правительством, Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международным центром компетенций в горнотехническом образовании о возобновлении статуса центра под эгидой ЮНЕСКО. Закон опубликован на портале официальных правовых актов.
В сопроводительных документах говорится, что центр действует как организация, которая не зависит от ЮНЕСКО. От правительства требуется обеспечить условия, в рамках которых.
центр должен иметь правоспособность и автономию на территории РФ, которая необходима для осуществления его деятельности.
В рамках упомянутого соглашения кабинет министров России вносит в Международный центр компетенций взнос в размере не менее 180 миллионов рублей в год для управления им и его надлежащего функционирования. Это правило действует восемь лет.
Центр ежегодно вносит не менее 1000 долларов США в качестве взноса в программный сектор ЮНЕСКО. Средства должны перечисляться до 31 декабря каждого года после подписания соглашения.
Напомним, 23 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предвзятые решения Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры в отношении России демонстрируют двойные стандарты. Он обратил внимание, что в последние годы Запад активно политизировал деятельность ЮНЕСКО и пытался сделать её более ориентированной на Украину. Вместе с тем, по министра словам, победа египетского представителя Халеда аль-Анани на выборах генерального директора этой организации вселяет надежду. Лавров добавил, что российская сторона рассчитывает на то, что новый глава ЮНЕСКО сможет исправить ошибки своего предшественника из Франции и снизить политическое влияние на работу указанной международной структуры.