Что известно об аварии в Кыштыме, где без газа остались 200 многоквартирных домов

Из-за аварии в Кыштыме в ночь на 29 декабря без газа остались 200 домов и соцучреждений.
В городе Кыштыме Челябинской области накануне вечером на газораспределительной станции произошло аварийное отключение, в результате которого приостановили подачу топлива в более 200 многоквартирных домов и социальных учреждений. Люди зимой остались без газа и отопления почти на 12 часов. Что известно об аварии — подробнее на URA.RU.
Что произошло в Кыштыме в ночь на 29 декабря.
Официальная информация от администрации города об аварийном отключении появилась в 23:06 28 декабря. Жителей предупредили о проведении неотложных работ на ГРС. Конкретно — произошло отключение защитного устройства на пункте редуцирования газа. «После завершения работ газоснабжение будет возобновлено в штатном режиме», — сообщила пресс-служба администрации Кыштыма на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Аварий удалось устранить менее чем за 12 часов.
Аварийное отключение газа затронуло подачу топлива на городские котельные. Временно без отопления остались более 200 многоквартирных домов, дома в частном секторе и несколько соцучреждений. Газ ориентировочно обещали запустить только в 05:00 29 декабря. В первую очередь запускать планировали котельные, снабжающие население. Далее частный сектор и промышленных потребителей.
Отключайте электроприборы!
В 01:10 администрация Кыштыма снова обратилась к горожанам с просьбой максимально отключить все электроприборы не первой необходимости. «В настоящее время население переходит на отопление электричеством. Убедительно просим вас временно отключить все электроприборы, не первой необходимости, во избежание перегрузки электросети», — сообщалось в обращении мэрии.
Параллельно в это время семь аварийных бригад проводили ремонтные работы. В 02:35 началось поэтапное включение котельных. В 02:35 запустили центральную котельную № 1, сообщила пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Детские сады работают в штатном режиме.
Все котельные в Кыштыме были подключены и возобновили работу к 06:00. Сотрудники АО «Газпром газораспределение Челябинск» провели подомовой обход и подключили дома частного сектора к газу. «Детские сады будут принимать детей в штатном режиме. Школы в связи с карантинными ограничениями находятся на дистанционном обучении. В 08:00 объявлен сбор Комиссии по чрезвычайной ситуации», — сообщили в мэрии.
Детсады Кыштыма утром готовы были принимать воспитанников в штатном режиме.
По состоянию на 10:00 было переподключено более трети домов. Для повышения уровня безопасности власти предприняли дополнительные меры по стабильной работе системы электроснабжения, восстановлению подачи тепла, горячей воды и газа жителям.
Также было увеличено количество специалистов, осуществляющих подомовой обход до 80 человек, сообщили в министерстве ЖКХ Челябинской области. «Для оперативного взаимодействия налажено сотрудничество с управляющими организациями для осмотра подъездов по стоякам и обеспечения дальнейшего ввода газа, отрабатывается схема и порядок подключения домов», — добавили в ведомстве.