Что известно об аварии в Кыштыме, где без газа остались 200 многоквартирных домов

В городе Кыштыме Челябинской области накануне вечером на газораспределительной станции произошло аварийное отключение, в результате которого приостановили подачу топлива в более 200 многоквартирных домов и социальных учреждений. Люди зимой остались без газа и отопления почти на 12 часов. Что известно об аварии — подробнее на URA.RU.