Цех по производству поддельной икры ликвидировали в Люберцах

В подмосковных Люберцах правоохранители ликвидировали подпольный цех по производству и сбыту фальсифицированной икры. Они нашли и изъяли более 8,5 тысячи банок готовой продукции, 12 тонн поддельной икры, станки для закатки банок, тару, а также фиктивные декларации о соответствии качества товара и черновые записи. Предварительно, стоимость изъятого товара превышает семь миллионов рублей. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.