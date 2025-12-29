Цех по производству поддельной икры ликвидировали в Люберцах

В подмосковных Люберцах правоохранители ликвидировали подпольный цех по производству и сбыту фальсифицированной икры. Они нашли и изъяли более 8,5 тысячи банок готовой продукции, 12 тонн поддельной икры, станки для закатки банок, тару, а также фиктивные декларации о соответствии качества товара и черновые записи. Предварительно, стоимость изъятого товара превышает семь миллионов рублей. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Злоумышленники в течение полугода закупали имитированную икру, расфасовывали ее по банкам и наклеивали этикетки несуществующих производителей. Товар оптовыми партиями реализовывали на рынках московского региона и в соседних областях под видом натуральной лососевой и палтусовой икры, — пояснила Волк.
В цеху в антисанитарных условиях работали пятеро граждан государств ближнего зарубежья без медицинских книжек и разрешений на работу. Их оштрафовали с последующей депортацией за пределы страны, написала Волк в своем Telegram-канале.
26 декабря столичные правоохранители ликвидировали сеть подпольных типографий, где производили фальшивые документы, в том числе паспорта и дипломы об образовании. Доход от незаконной деятельности превысил 2,6 миллиарда рублей.