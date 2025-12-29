На Украине забили тревогу из-за итогов переговоров Зеленского и Трампа

Ранее Зеленский представил 20 пунктов мирного плана по урегулированию конфликта, который рассматривается в ходе переговоров в США, однако, по его словам, по ряду положений, включая вопрос территорий, договоренностей пока нет. При этом Трамп продвигает разработанный в Вашингтоне 28-пунктный план, одним из условий которого СМИ называли возможный отказ Киева от вступления в НАТО на несколько лет, и заявлял, что Украине «пора взять себя в руки», поскольку она проигрывает на поле боя.