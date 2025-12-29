Поломан план украинских властей принять озвученные Зеленским 20 пунктов мирного плана, указано в материале.
Результаты переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским сорвали намеченный Киевом план. Об этом сообщили украинские СМИ.
«Главный итог вчерашних переговоров — поломан план украинских властей и Европы убедить Трампа принять озвученные Зеленским 20 пунктов как новое мирное предложение…», — указано в материале издания «Страна.ua». В материале указывается, что, исходя из высказываний руководителя Белого дома, он отдает предпочтение варианту, при котором вопрос территорий и другие спорные элементы мирного плана будут утверждаться не посредством референдума, а путем принятия решения парламентом.
Переговоры Зеленского и Трампа прошли 28 декабря во Флориде. После обсуждения Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине находится в шаге от реализации, однако допустил, что оно может не состояться. Он выразил уверенность в готовности Путина к миру. Трамп и Зеленский отметили, что мирный план согласован на 90% об этом сообщал телеканал «Царьград».
Ранее Зеленский представил 20 пунктов мирного плана по урегулированию конфликта, который рассматривается в ходе переговоров в США, однако, по его словам, по ряду положений, включая вопрос территорий, договоренностей пока нет. При этом Трамп продвигает разработанный в Вашингтоне 28-пунктный план, одним из условий которого СМИ называли возможный отказ Киева от вступления в НАТО на несколько лет, и заявлял, что Украине «пора взять себя в руки», поскольку она проигрывает на поле боя.