Мошенники в Забайкалье украли свыше 80 млн рублей средств на маткапиталах

Ранее в МВД предупредили о том, что в преддверии праздников активизируются мошеннические схемы, использующие «новогодние» приманки. Злоумышленники применяют фейковые страницы маркетплейсов с «скидками до 90%», комплекты товаров по «невероятно низким ценам» с предварительной оплатой, обманные лотереи и рекламные акции с обратным отсчетом, а также ссылки в электронных письмах и сообщениях, ведущие на поддельные сайты.