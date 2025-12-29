Мошенники в Забайкалье украли свыше 80 млн рублей средств на маткапиталах

В Забайкальском крае была раскрыта организованная группа из 13 человек, которая украла более 80 млн рублей на материнских капиталах, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, участники группы, под видом представителей ООО «Забайкальская ипотечная компания» и в роли риэлторов, с 2022 по 2023 год находили людей, имеющих право на материнский капитал. С ними было заключено 187 фиктивных договоров ипотечного займа. Получатели господдержки, подписывали договора купли-продажи земельных участков по завышенной цене.
После того, как заявки были одобрены и бюджетные средства переведены для погашения несуществующих долгов, «риэлторы» брали комиссию от 100 до 150 тысяч рублей с каждого получателя субсидий.
Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 13 жителей региона, которые обвиняются в мошенничестве. В результате их действий федеральному бюджету был причинён ущерб в 84 млн рублей. Для возмещения этого ущерба на имущество обвиняемых общей стоимостью 22 млн рублей наложен арест.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Читы для рассмотрения.
Ранее в МВД предупредили о том, что в преддверии праздников активизируются мошеннические схемы, использующие «новогодние» приманки. Злоумышленники применяют фейковые страницы маркетплейсов с «скидками до 90%», комплекты товаров по «невероятно низким ценам» с предварительной оплатой, обманные лотереи и рекламные акции с обратным отсчетом, а также ссылки в электронных письмах и сообщениях, ведущие на поддельные сайты.