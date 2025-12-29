Ричмонд
Около 17 тыс. человек остались без света в трех районах Крыма

В Республике Крым из-за неблагоприятных погодных условий без света остались почти 17 тыс. жителей. Об этом 29 декабря сообщили в министерстве топлива и энергетики региона.

Источник: Известия

В связи с осложнением метеообстановки сформированы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, а также заранее подготовлены необходимая спецтехника и материалы для оперативного устранения повреждений на сетях, отметили в ведомстве.

«В настоящее время восстановительные работы ведутся в Симферопольском, Черноморском и Бахчисарайском районах. Обесточено 241 ТП (РП), точек поставок: 7 977 (16 891 чел.)», — указано в Telegram-канале министерства.

Губернатор региона Сергей Аксенов 17 октября заявил, что несколько электроподстанций на территории Республики Крым получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Позднее в тот же день глава правительства региона Юрий Гоцанюк сообщил, что в республике были введены графики временного отключения для снятия аварийного перегруза из-за повреждений на объектах электросетевого хозяйства. Электроснабжение обещали восстановить в течение трех часов.

