Около 17 тыс. человек остались без света в трех районах Крыма

Губернатор региона Сергей Аксенов 17 октября заявил, что несколько электроподстанций на территории Республики Крым получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Позднее в тот же день глава правительства региона Юрий Гоцанюк сообщил, что в республике были введены графики временного отключения для снятия аварийного перегруза из-за повреждений на объектах электросетевого хозяйства. Электроснабжение обещали восстановить в течение трех часов.