Около 17 тыс. человек остались без света в трех районах Крыма

В связи с осложнением метеообстановки сформированы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, а также заранее подготовлены необходимая спецтехника и материалы для оперативного устранения повреждений на сетях, отметили в ведомстве.
«В настоящее время восстановительные работы ведутся в Симферопольском, Черноморском и Бахчисарайском районах. Обесточено 241 ТП (РП), точек поставок: 7 977 (16 891 чел.)», — указано в Telegram-канале министерства.
Губернатор региона Сергей Аксенов 17 октября заявил, что несколько электроподстанций на территории Республики Крым получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Позднее в тот же день глава правительства региона Юрий Гоцанюк сообщил, что в республике были введены графики временного отключения для снятия аварийного перегруза из-за повреждений на объектах электросетевого хозяйства. Электроснабжение обещали восстановить в течение трех часов.