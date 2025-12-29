Масштабное отключение света в Крыму — начата прокурорская проверка

Утром в понедельник сообщалось, что около 17 тысяч человек в трех районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы.
«Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан в Бахчисарайском, Симферопольском и Черноморском районах в связи с ограничением энергоснабжения», — сказано в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ход восстановительных работ находится на контроле надзорного ведомства.
В понедельник утром пресс-служба «Крымэнерго» сообщила об аварийном отключении электричества в семи населенных пункта Бахчисарайского района. Также света нет во многих районах Бахчисарая.
Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.
Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в очистке и обработке дорог задействовано более 100 единиц дорожной техники.