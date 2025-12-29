Задержан экс-замначальника СБ ГУ МВД по Челябинской области

Полковника полиции подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
СК по Челябинской области подтвердил задержание экс-замначальника ОРЧСБ ГУ МВД, но не назвал его фамилии. По версии следствия, с 2023 по 2025 год подозреваемый получил от предпринимателя не менее 1,8 млн рублей. Деньги передавались частями.
«Денежные средства передавались за информирование взяткодателя о планируемых в отношении него оперативно-разыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, а также за консультирование предпринимателя по вопросам формирования позиции защиты при взаимодействии с силовыми структурами», — добавили в СК.
Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрания меры пресечения для фигуранта уголовного дела.
Неделей ранее сообщалось о задержании заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Ильшата Купкенова. Его обвинили в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.