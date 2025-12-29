Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержан экс-замначальника СБ ГУ МВД по Челябинской области

Задержан бывший заместитель начальника собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области Максим Блинников.

Все новости РБК
Источник: СК РФ

Полковника полиции подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

Он был уволен из МВД 24 декабря, после чего Блинникова задержали сотрудники ФСБ совместно с оперативниками СБ ГУ МВД по Челябинской области. Возбуждено уголовное дело по статье УК о получении взятки в особо крупном размере.

СК по Челябинской области подтвердил задержание экс-замначальника ОРЧСБ ГУ МВД, но не назвал его фамилии. По версии следствия, с 2023 по 2025 год подозреваемый получил от предпринимателя не менее 1,8 млн рублей. Деньги передавались частями.

«Денежные средства передавались за информирование взяткодателя о планируемых в отношении него оперативно-разыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, а также за консультирование предпринимателя по вопросам формирования позиции защиты при взаимодействии с силовыми структурами», — добавили в СК.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрания меры пресечения для фигуранта уголовного дела.

Неделей ранее сообщалось о задержании заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Ильшата Купкенова. Его обвинили в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.