Задержан экс-замначальника СБ ГУ МВД по Челябинской области

СК по Челябинской области подтвердил задержание экс-замначальника ОРЧСБ ГУ МВД, но не назвал его фамилии. По версии следствия, с 2023 по 2025 год подозреваемый получил от предпринимателя не менее 1,8 млн рублей. Деньги передавались частями.