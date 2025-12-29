Ричмонд
Силы ПВО сбили 23 дрона ВСУ над Новгородской областью утром 25 декабря

Российские силы противовоздушной обороны в утренние часы 25 декабря отразили массированную атаку беспилотников в небе над Новгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Источник: Life.ru

«В период с 07:00 до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Новгородской области», — сказано в публикации.

Все воздушные цели были перехвачены и ликвидированы над территорией региона. Ущерба критически важным объектам причинено не было.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинский дрон атаковал снегоуборочную машину в Брянской области. Военнослужащие ВСУ направили свой беспилотник в дорожную технику, занятую расчисткой дорог от снега. В результате атаки был повреждён автогрейдер.

