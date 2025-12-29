Задержан министр строительства и ЖКХ Красноярского края

Министр задержан по подозрению в превышении полномочий, указано в материале.
Задержан министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края по подозрению в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении ведомства, опубликованное в telegram-канале.
Согласно данным следствия, в 2022 году в Нижнеингашском районе был возведен 20-ти квартирный жилой дом. Он предназначался для обеспечения жильем детей-сирот. Однако подозреваемый, который находился на должности руководителя «Управление капитального строительства», не принял мер к расторжению контракта, несмотря на то, что дом был признан аварийным, и не взыскал ранее перечисленный аванс для подрядной организации на сумму более 23 миллионов рублей.
Помимо этого, он незаконно указал своему заместителю организовать строительство нового дома для сирот и разработать сметную документацию, стоимостью около двух миллионов рублей. Дом не удалось ввести в эксплуатацию из-за проектно-сметной документации. Общий ущерб бюджету региона составляет около 25 миллионов рублей.