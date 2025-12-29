Задержан министр строительства и ЖКХ Красноярского края

Согласно данным следствия, в 2022 году в Нижнеингашском районе был возведен 20-ти квартирный жилой дом. Он предназначался для обеспечения жильем детей-сирот. Однако подозреваемый, который находился на должности руководителя «Управление капитального строительства», не принял мер к расторжению контракта, несмотря на то, что дом был признан аварийным, и не взыскал ранее перечисленный аванс для подрядной организации на сумму более 23 миллионов рублей.